Результаты матчей ВХЛ на 4 сентября 2025 года

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, прошли шесть встреч регулярного сезона-2025/2026 Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня ВХЛ.

Результаты матчей ВХЛ на 4 сентября 2025 года:

«Сокол» – «Металлург» Нк 2:4;
ХК «Норильск» – «Динамо-Алтай» — 2:1;
«Омские Крылья» – «Барс» — 2:1;
«Зауралье» – ЦСК ВВС — 3:2 ОТ;
«Южный Урал» – «Молот» — 2:4;
«Магнитка» – «Олимпия» — 4:0.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».

