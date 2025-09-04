Скидки
Хоккей

«Нет поиска клуба, есть ожидание подписания». Бабаев — о продолжении карьеры Кузнецова

‎Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал о текущей ситуации с продолжением карьеры форварда.

— Пока нет новостей. Он тренируется в Москве на «Арктике». Готовится к сезону.

‎— Как сам Евгений смотрит на эту ситуацию с поиском клуба?
‎— Нет поиска клуба. Есть ожидание подписания. С клубами мы определились. Два клуба сейчас решают моменты внутри своего потолка.

‎‎— Кузнецов не получит минимальный контракт?
‎— О минимуме и речи не шло, — цитирует Бабаева «Спорт день за днём».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

