Сегодня, 4 сентября, прошли четыре встречи регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 4 сентября 2025 года:
«Омские Ястребы» – «Белые Медведи» — 5:1;
«Кузнецкие Медведи» – «Авто» — 3:6;
МХК Спартак MAX – ХК «Капитан» — 3:2;
«Красная Армия» – МХК «Динамо» СПб — 5:2.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.
Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над петербургской командой в седьмой встрече финальной серии.