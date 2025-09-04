Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 4 сентября 2025 года

Сегодня, 4 сентября, прошли четыре встречи регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 4 сентября 2025 года:

«Омские Ястребы» – «Белые Медведи» — 5:1;

«Кузнецкие Медведи» – «Авто» — 3:6;

МХК Спартак MAX – ХК «Капитан» — 3:2;

«Красная Армия» – МХК «Динамо» СПб — 5:2.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над петербургской командой в седьмой встрече финальной серии.