Форвард Рокко Гримальди: в Америке очень уважают СКА, у клуба есть репутация

Новичок СКА Рокко Гримальди рассказал об узнаваемости армейского клуба за пределами России.

— По юниорам вы играли с Ридом Буше. Общались ли вы с ним перед приездом сюда?

— Нет, с ним я не разговаривал. Но я общался с другими ребятами. Например, с Бадди Робинсоном. Ещё общался с Крисом Терри — он провёл здесь один сезон. Думаю, всего я говорил с четырьмя-пятью игроками, однако никто из них не играл за СКА. Забавно то, что, когда я спрашивал их мнение о лиге, они всегда в ответ интересовались: «А за какую команду думаешь поехать?» Я говорил: «СКА». И каждый из них отвечал: «Это лучшая команда». И при этом ни один из них здесь не играл, но консенсус был именно таким: все говорили, что это лучший вариант.

Когда я сказал друзьям, что еду в Россию, и упомянул СКА, они сразу поняли, о какой команде речь. Не знаю, откуда они вообще могли знать про неё, ведь они живут в Америке и не играют в хоккей. Однако у СКА есть репутация, этот клуб очень уважают. И это тоже подогрело мой интерес. Любопытно, что даже те, кто играл за разные команды КХЛ, говорили одно и то же: СКА — та команда, в которую стоило бы поехать, — цитирует Гримальди «ВсеПроСпорт».