Ротенберг: благодарен судьбе, что нам удалось вернуть Гусева в большой хоккей из «Югры»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о продлении контракта форварда Никиты Гусева с бело-голубыми.

— Удивились, что Никита Гусев находился в «Динамо» на пробном контракте?
— Мы с Никитой хорошо общаемся и дружим. Разговаривал с ним, но больше о детях, а не о контрактных вопросах. Сказал ему, что у нас развивается детский хоккей, и, если он решит отдать сына в наш вид спорта, можем помочь ему в развитии. Хорошо, что Никита остался в «Динамо». Вижу, что он выглядит лучше и лучше, у него открывается второе дыхание. Мы всегда рядом и готовы помочь. Особенно когда это касается детей.

— У вас был разговор перед подписанием контракта?
— Да, мы долго общались, однако, как уже сказал, больше обсуждали детей и развитие хоккея. С Никитой знакомы очень давно, благодарен судьбе, что нам удалось вернуть его в большой хоккей из «Югры». Там его списали, а мы помогли вновь попасть в сборную России. Гусев стал олимпийским чемпионом. В жизни бывают разные ситуации, но, считаю, всё, что ни происходит, всё к лучшему. Переход в «Динамо» пошёл на пользу Никите. Я всегда говорю честно и прямо. То, что мы тогда обсудили, помогло. Сейчас мы общаемся о будущем и о детях, — приводят слова Ротенберга «Известия».

