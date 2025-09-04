Оши про ОИ в Сочи: ребята такие: «Путин был здесь. Будь осторожен». Я боялся за свою жизнь

Бывший форвард сборной США и «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал о своих эмоциях во время встречи со сборной России (3:2 Б) на Олимпиаде-2014 в Сочи.

– Кажется, Путин был на матче, когда ты забил все те голы [в буллитной серии] в ворота России, верно?

– Это то, что я слышал. Я буквально… Не знаю, может, ребята из команды залезли мне в голову, но мне потом нужно было ехать в студию NBC, чтобы заняться медиаделами. И они такие…

Помните, мы катались там на велосипедах или что-то в этом роде? И они такие: «Просто подожди здесь, кто-нибудь приедет и заберёт тебя». А на улице темно, я стою там, а ребята такие: «Знаешь, будь осторожен, ты же знаешь, что ты в России. Путин был здесь». И я буквально позвонил жене и такой: «Я люблю тебя».

Даже вначале они говорили: «Знаешь, если ты уедешь из Олимпийской деревни, не надевай одежду сборной США». И вот все эти вещи у меня в голове, и тут подъезжает русский парень, забирает меня. Я сажусь в машину, там тихо, мы просто едем. Мы ехали, наверное, минут пять, однако ощущение было такое, будто ехали полчаса. Я пытался следить за тем, куда мы едем, если придётся возвращаться. Но, очевидно, всё было в порядке. Парень был суперпрофессионален и приятен, он просто высадил меня у студии NBC. Но да, я боялся за свою жизнь, — заявил Оши в подкасте Spittin’ Chiclets.