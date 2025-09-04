Быков оценил перспективы «Локомотива» в борьбе за Кубок Гагарина в новом сезоне

Бывший главный тренер национальной команды России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от игры ярославского «Локомотива» в новом сезоне КХЛ.

«Локомотив» будет одним из главных претендентов на победу в очередном сезоне Кубка Гагарина, команда отлично готова к борьбе. Состав практически не изменился, а тренерский штаб хочет доказать, что предыдущая победа не случайна», — приводит слова Быкова LiveResult.

Завтра, 5 сентября, в Ярославле пройдёт матч открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2025 «Локомотивом» и финалистом прошлого плей-офф челябинским «Трактором». Встреча за Кубок Открытия пройдёт на арене «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск.