Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков оценил перспективы «Локомотива» в борьбе за Кубок Гагарина в новом сезоне

Быков оценил перспективы «Локомотива» в борьбе за Кубок Гагарина в новом сезоне
Комментарии

Бывший главный тренер национальной команды России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от игры ярославского «Локомотива» в новом сезоне КХЛ.

«Локомотив» будет одним из главных претендентов на победу в очередном сезоне Кубка Гагарина, команда отлично готова к борьбе. Состав практически не изменился, а тренерский штаб хочет доказать, что предыдущая победа не случайна», — приводит слова Быкова LiveResult.

Завтра, 5 сентября, в Ярославле пройдёт матч открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2025 «Локомотивом» и финалистом прошлого плей-офф челябинским «Трактором». Встреча за Кубок Открытия пройдёт на арене «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
Что ждать от СКА Ларионова? Какая мотивация Хартли в «Локомотиве»? Всё о клубах Запада КХЛ
Что ждать от СКА Ларионова? Какая мотивация Хартли в «Локомотиве»? Всё о клубах Запада КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android