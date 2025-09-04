Скидки
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг ответил на вопрос, звал ли он Александра Овечкина в «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг ответил на вопрос, звал ли он российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в стан бело-голубых.

— Вы играли с Александром Овечкиным летом. Звали его в «Динамо»?
— Конечно, будем только рады, когда Саша вернётся. Он находится в сумасшедшей форме — видел, как бросает по девяткам и тренируется. Знаю много игроков, но точно могу сказать, что Саша — самый трудолюбивый. Овечкин может забить 50 голов в следующем сезоне, и я в этом не сомневаюсь. Дай бог, чтобы не было травм, а дальше время покажет. Ещё раз хочу его поблагодарить за то, что Саша делает для нашего хоккея, — снайперский рекорд НХЛ дал огромный импульс развитию. Мы не понимаем до конца, что наши дети и внуки будут вспоминать это достижение. Благодаря ему дети станут играть в хоккей, — приводят слова Ротенберга «Известия».

