35-летний экс-защитник клубов НХЛ Марко Сканделла завершил карьеру

35-летний бывший защитник «Миннесоты Уайлд», «Баффало Сэйбрз» и «Сент-Луис Блюз» Марко Сканделла завершил карьеру, сообщает NHLPA на своей странице в социальной сети Х.

Бывший хоккеист провёл в рамках Национальной хоккейной лиги 14 сезонов. В последний раз Сканделла выходил на лёд в сезоне-2023/2024, когда сыграл 65 матчей за «Сент-Луис Блюз», забив два гола и отдав шесть результативных передач.

На драфте НХЛ 2008 года Марко Сканделла был выбран «Миннесотой» под общим 55-м номером. Отметим, что всего в НХЛ Сканделла провёл 784 встречи, в которых записал на свой счёт 170 (51+119) результативных баллов.

