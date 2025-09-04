Скидки
Фукале рассказал о своих эмоциях после пропущенной шайбы от Шалунова в финале КГ

Экс-вратарь «Трактора», а ныне голкипер минского «Динамо» Зак Фукале рассказал о своих эмоциях после пропущенной шайбы от форварда «Локомотива» Максима Шалунова в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

«Когда в решающей игре начинается овертайм, я не могу думать о счёте в серии. Для меня важно было просто отразить следующий бросок и дать своей команде шанс на победу. Это всё, что я могу контролировать как вратарь. Бо́льшая часть происходящего на льду не зависит от нас, вратарей. Поэтому я просто делал, что мог: действовал по системе, правильно занимал позицию, читал игру. Всё на автомате, без раздумий.

В том голе они хорошо разыграли, и всё. Это неприятно, но это жизнь. Моя первая мысль после гола? Когда игрок за воротами получил шайбу, мне почему-то показалось, что он поедет в другую сторону. По развитию момента я решил, что он поедет направо. Он принял шайбу, я чуть подождал и повернулся направо. И он поймал меня на этом, как понимаете. Я ошибся, он этим воспользовался. Как только я это понял, то попытался как можно быстрее повернуться в нужную сторону. Однако шайба была уже в воротах, и моя первая мысль была «о нет».

Прокручивая ту игру, я понимаю, что сделал всего две ошибки, два раза потерял шайбу из виду, и в эти два раза они и забили. Между победой и поражением тонкая грань. Для вратаря грань между ошибкой и пропущенной шайбой ещё тоньше», — цитирует Фукале сайт КХЛ.

