Фукале рассказал о своих эмоциях после пропущенной шайбы от Шалунова в финале КГ

Экс-вратарь «Трактора», а ныне голкипер минского «Динамо» Зак Фукале рассказал о своих эмоциях после пропущенной шайбы от форварда «Локомотива» Максима Шалунова в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025.

«Когда в решающей игре начинается овертайм, я не могу думать о счёте в серии. Для меня важно было просто отразить следующий бросок и дать своей команде шанс на победу. Это всё, что я могу контролировать как вратарь. Бо́льшая часть происходящего на льду не зависит от нас, вратарей. Поэтому я просто делал, что мог: действовал по системе, правильно занимал позицию, читал игру. Всё на автомате, без раздумий.

В том голе они хорошо разыграли, и всё. Это неприятно, но это жизнь. Моя первая мысль после гола? Когда игрок за воротами получил шайбу, мне почему-то показалось, что он поедет в другую сторону. По развитию момента я решил, что он поедет направо. Он принял шайбу, я чуть подождал и повернулся направо. И он поймал меня на этом, как понимаете. Я ошибся, он этим воспользовался. Как только я это понял, то попытался как можно быстрее повернуться в нужную сторону. Однако шайба была уже в воротах, и моя первая мысль была «о нет».

Прокручивая ту игру, я понимаю, что сделал всего две ошибки, два раза потерял шайбу из виду, и в эти два раза они и забили. Между победой и поражением тонкая грань. Для вратаря грань между ошибкой и пропущенной шайбой ещё тоньше», — цитирует Фукале сайт КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.