Новичок СКА Гримальди назвал двух любимых российских хоккеистов

Американский новичок СКА Рокко Гримальди рассказал о своих любимых хоккеистах, упомянув Павла Буре и Сергея Фёдорова.

— Вы видели, как играл Игорь Ларионов?

— Конечно. Моей любимой командой был «Детройт Ред Уингз». Я начал играть в хоккей в 1997 году, когда они взяли свой первый кубок в современности. Тогда я ещё не очень понимал, каково это, но с 1999 года уже помню, как вдумчиво смотрел хоккей. А в 2002-м, когда они выиграли снова, это была, наверное, лучшая команда, которую я видел. Они и «Колорадо» тогда были просто потрясающими. Я смотрел много матчей «Детройта».

Сергей Фёдоров был одним из моих любимых игроков. Он был вторым любимым. Первым был Павел Буре — он номер один для меня, — цитирует Гримальди «ВсеПроСпорт».