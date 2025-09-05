Четыре российских голкипера вошли в топ-10 лучших вратарей по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил топ-10 лучших вратарей.
В список вошли четыре российских голкипера: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», второе место), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс», третье место), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», четвёртое место) и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», шестое место).
Полностью топ-10 лучших вратарей по версии сайта НХЛ выглядит так:
1. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»;
2. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
3. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
4. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;
5. Джейк Эттингер, «Даллас Старз»;
6. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;
7. Джордан Биннингтон, «Сент-Луис Блюз»;
8. Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд»;
9. Дарси Кемпер, «Лос-Анджелес Кингз»;
10. Линус Улльмарк, «Оттава Сенаторз».