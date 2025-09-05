Драйзайтль высказался о возможном новом контракте Коннора Макдэвида с «Эдмонтоном»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал возможный новый контракт Коннора Макдэвида с канадским клубом.

«Не мне это комментировать, конечно, я хочу, чтобы он оставался здесь как можно дольше. Это касается Коннора и его семьи, и они примут решение, исходя из того, что лучше для них. Знаю, что ему здесь нравится, что он чувствует себя здесь как дома, но на принятие такого решения влияет множество факторов. Надеюсь, скоро что-нибудь станет известно», — приводит слова Драйзайтля сайт НХЛ.

Напомним, у Коннора остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн). 1 июля Макдэвид получил право на продление соглашения с клубом.