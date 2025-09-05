Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с игроками «Сибири»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл встречу с игроками и тренерским штабом «Сибири», сообщает пресс-служба команды.

«В этом году даже не буду формулировать задачу минимум, ведь на фоне яркой игры в конце прошлого сезона попечительский совет и болельщики ждут выхода в плей-офф. Это обязательное условие, а дальше — забраться максимально высоко и показать результат лучше, чем в прошлом году. В команде много новичков, поэтому хочу пожелать вам быстро найти свой стиль на сезон, ждём хорошей игры с первых матчей и побольше побед дома для самых лучших болельщиков в лиге», — заявил Травников.