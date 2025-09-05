Скидки
Расписание матчей МХЛ на 5 сентября 2025 года

Сегодня, 5 сентября, пройдут 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 5 сентября 2025 года (время московское):

14:30. «Сибирские Снайперы» — «Реактор»;
14:30. «Кузнецкие Медведи» — «Авто»;
14:30. «Красноярские Рыси» — «Спутник»;
15:30. «Омские Ястребы» — «Белые Медведи»;
16:30. «Стальные Лисы» — «Чайка»;
17:00. «Снежные Барсы» — «АКМ Новомосковск»;
17:30. «Тюменский Легион» — МХК «Молот»;
18:30. МХК «Спартак MAX» — «Капитан»;
19:00. МХК «Динамо» — «Красная Машина-Юниор»;
19:00. МХК «Атлант» — «СКА-1946»;
19:00. Академия СКА — «Сахалинские Акулы»;
19:00. МХК «Динамо-Карелия» — «Амурские Тигры».

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
