Расписание матчей КХЛ на 5 сентября 2025 года

Сегодня, 5 сентября, в Ярославле пройдёт матч открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2025 «Локомотивом» и финалистом прошлого плей-офф челябинским «Трактором». Встреча за Кубок Открытия пройдёт на арене «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск.

Расписание матчей КХЛ на 5 сентября 2025 года (время московское):

19:30. «Локомотив» — «Трактор».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
