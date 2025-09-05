«Локомотив» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 началась

Сегодня, 5 сентября, в Ярославле проходит матч открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2025 «Локомотивом» и финалистом прошлого плей-офф челябинским «Трактором». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.