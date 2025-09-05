Коннор Макдэвид: забивать голы мне нравится намного больше, чем отдавать передачи

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о работе по улучшению своей игры и бросков.

«Хочу доказать, что забить 50 или 60 голов — не единичный случай. Я забросил 50 шайб и отдал 100 результативных передач, но забивать голы мне нравится намного больше.

В конечном счёте хочу помочь команде победить, и я рад играть роль плеймейкера. Всегда буду им. Но мне хотелось бы быть немного более — не обязательно эгоистичным, — но настойчивым в реализации своих возможностей. Бывают моменты, когда я получаю шайбу в выгодных местах и ​​думаю: «Какое следующее действие?» Хотя мне следует думать: «Сделаю бросок и доставлю шайбу в ворота». Именно тогда моя игра достигает своего пика. Верят мне люди или нет, но я чувствую, что мне ещё многое предстоит доказать», — цитирует Макдэвида Sportsnet.