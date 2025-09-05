Расписание матчей ВХЛ на 5 сентября 2025 года

Сегодня, 5 сентября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 5 сентября 2025 года (время — московское):

18:30. «Звезда» — «Рязань-ВДВ»;

18:30. «Химик» — АКМ;

19:00. «Буран» — «Динамо» СПб;

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».