«Сиэтл» представил альтернативную форму, которая светится в темноте

Пресс-служба «Сиэтл Кракен» представила альтернативную форму, которая светится в темноте.

Фото: Сиэтл Кракен

Это отсылка к биолюминесценции — излучению света живыми организмами. Эта способность есть у многих морских обитателей. Команда отметила, что новые свитера «вдохновлены завораживающей красотой глубоких вод северо-запада Тихого океана». Полосы на руках имитируют сигналы гидролокатора.

В новом сезоне альтернативный комплект будет задействован в 12 играх регулярного сезона, первая из которых пройдёт 1 ноября с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 8 октября. Будут сыграны три встречи.