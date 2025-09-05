«Не до Нового же года искать игру и ждать результата». Локтионов — о старте сезона для СКА

Нападающий СКА Андрей Локтионов поделился ожиданиями от старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги для армейского клуба.

— Можно ли от СКА ждать хорошего хоккея с первых матчей? Или нужно будет время, чтобы найти свою игру?

— Надо выходить и с первых матчей набирать очки, побеждать. Не до Нового же года искать игру и ждать результата (улыбается). Мы собрались не просто так поиграть в хоккей. А стремимся достичь высоких целей — победить на Кубке Гагарина, — приводят слова Локтионова «Известия».

Напомним, новый сезон КХЛ СКА начнёт двумя выездным матчами с «Шанхайскими Драконами» и с «Торпедо».