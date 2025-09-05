Игорь Никитин: моё возвращение в ЦСКА было понятно не всем

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о возвращении в клуб после чемпионского сезона КХЛ с ярославским «Локомотивом». Работавший главным тренером в ЦСКА с 2017 по 2021 год и выигравший с командой Кубок Гагарина в 2019-м Никитин вернулся в клуб со своим тренерским штабом.

«Моё возвращение было понятно не всем. Но из числа коллег, с которыми я разговаривал, ни у кого не было вопросов. Все поняли, почему я выбрал ЦСКА. Этот клуб для меня не случайный. Я очень благодарен «Локомотиву», но именно в ЦСКА я состоялся как тренер. И в том числе этот фактор был определяющим, когда я принимал решение.

Я довольно осторожный человек. Вокруг меня нет случайных людей. Тренерский штаб — это такая же команда. Очень тонкий химический механизм. Я горжусь, что со мной работают не просто профессионалы, но и настоящие мужчины в плане человеческих, моральных качеств. Они не просто мои помощники: я расту рядом с ними», — приводят слова Никитина «Ведомости».

«Локомотив» под руководством Никитина выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне КХЛ. Первый матч регулярного чемпионата — 2025/2026 ЦСКА проведёт 6 сентября на своём льду с московским «Динамо».

С 2011 года владельцем хоккейного клуба ЦСКА является «Роснефть». За это время клуб пять раз становился чемпионом России (2015, 2020, 2019, 2022, 2023) и трижды — обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), главного трофея КХЛ.