В «Автомобилисте» сообщили, что продолжают поиск атакующего защитника

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков и главный тренер уральского клуба Николай Заварухин рассказали об уходе игрока обороны Ника Эберта из команды и сообщили, что продолжают поиск атакующего защитника.

«Семейные обстоятельства у Ника Эберта непредвиденные, хотели атакующего защитника на большинство. Нужен, я считаю, креативный защитник на большинство, остальное выполнили, что хотели. Здорово, когда костяк клуба сохраняется, ребята растут. Болельщиков прибавляется, они смотрят на этих ребят, те становятся кумирами мальчишек, которых всё больше и больше», — сказал Заварухин.

«Продолжаем поиск атакующего защитника, у нас есть пространство под потолком на эти цели», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.