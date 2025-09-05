Никитин: сейчас в ЦСКА совершенно другая команда, чем та, из которой я уходил

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о подготовке клуба к сезону КХЛ — 2025/2026 и сравнил состав команды с тем, с которым он работал раньше.

Никитин был главным тренером в ЦСКА с 2017 по 2021 год. Под его руководством армейцы выиграли Кубок Гагарина в 2019-м. Затем специалист тренировал ярославский «Локомотив», с которым победил в Кубке Гагарина — 2025. В межсезонье тренер вернулся в ЦСКА.

«Честно говоря, от ЦСКА, из которого я уходил, осталось два взрослых игрока и двое молодых ребят. На этом всё. Клуб-то ЦСКА, а команда — совершенно другая. Сейчас нужно начинать с фундамента, но не перегружать ребят информацией, требованиями. Нужно именно так пройтись по этому лезвию: не перегружая, но и не давая слабины», — приводят слова Никитина «Ведомости».

Армейцы проведут первый матч регулярного чемпионата КХЛ – 2025/2026 на своём льду с московским «Динамо» 6 сентября.

С 2011 года владельцем хоккейного клуба ЦСКА является «Роснефть». За это время клуб пять раз становился чемпионом России (2015, 2020, 2019, 2022, 2023) и трижды — обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).