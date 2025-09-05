Скидки
Никитин: на данном этапе ЦСКА не будет ничего радикально менять, работа только началась

Хоккеисты ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о подготовке команды к регулярному чемпионату КХЛ — 2025/2026 и поделился эмоциями от предсезонных сборов в Минске.

«В Белоруссию съездили отлично, спасибо руководству клуба, компании «Роснефть» и лично Игорю Ивановичу Сечину. Условия были шикарные. Всё прошло штатно, я ещё раз хочу подчеркнуть, что на данном этапе мы не собираемся ничего радикально менять. Продолжается точечная, скрупулёзная ежедневная работа. И она только началась», — приводят слова Никитина «Ведомости».

С 2011 года владельцем хоккейного клуба ЦСКА является «Роснефть». За это время клуб пять раз становился чемпионом России (2015, 2020, 2019, 2022, 2023) и трижды — обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).

Никитин ранее работал главным тренером ЦСКА с 2017 по 2021 год и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2019-м. Затем он четыре года тренировал «Локомотив», с которым взял Кубок Гагарина в прошлом сезоне. В межсезонье специалист вернулся в ЦСКА.

