Хоккей

В «Автомобилисте» прокомментировали ситуацию с Голышевым

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о ситуации с нападающим Анатолием Голышевым, который провалил допинг-тест.

«По антидопинговым правилам мы не имеем права комментировать ситуацию до её рассмотрения. Надеемся, что решение будет принято к середине сентября.

Должны ли мы ориентироваться на ВАДА? Это плоскость спортивной политики. Этим мы заниматься не будем на пресс-конференции. На совещании руководителей клубов лига сообщила о пролонгации работы с РУСАДА, это прерогатива лиги — комментировать такие вопросы», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

