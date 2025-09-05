Скидки
Директор «Автомобилиста» рассказал, за счёт чего команда созрела для борьбы за чемпионство

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о преимуществах уральского клуба в борьбе за чемпионство в КХЛ.

«Автомобилист» созрел как команда, как совокупность личностей, игроков, которые уже долго взаимодействуют в быту, на льду. Мы постарались найти необходимые недостающие детали. Создание командного духа, командной сплочённости позволяет говорить о том, что мы претендуем на Кубок. Задача-минимум — играть на победу в каждом матче», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Ранее Максим Рябков высказался о ситуации с Анатолием Голышевым, который провалил допинг-тест.

В «Автомобилисте» прокомментировали ситуацию с Голышевым
