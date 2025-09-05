Николай Заварухин высказался о работе с братом Алексеем в «Автомобилисте»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о совместной работе с двоюродным братом Алексеем Заварухиным, который является помощником тренера.

«Мой брат — такой же помощник, как и остальные в тренерском штабе. При его работе в «Тракторе» был атакующий хоккей, смотрим в эту сторону. У нас отличный тренерский штаб, чётко разделены обязанности, работаем так, как и в прошлые сезоны», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2025/2026 выглядит так:

— главный тренер — Николай Заварухин;

— помощники главного тренера — Алексей Заварухин, Александр Гольц, Олег Ореховский;

— тренер вратарей — Вадим Тарасов;

— тренер по ОФП — Алексей Рябков;

— видеотренеры — Артём Ширгазиев, Михаил Демидов.