Все новости
Главная Хоккей Новости

Ал. Скабелка — о Беларуси: раньше все ездили в Финляндию, Чехию. Здесь условия не хуже

Аудио-версия:
Комментарии

Видеоаналитик московского «Динамо» Алексей Скабелка рассказал об условиях для подготовки в Беларуси.

– Когда в прошлом году изменилось место проведения летнего предсезонного сбора, наверное, вы были среди наиболее довольных выбором «Динамо» Минска?
(Улыбается). Конечно, мне всегда приятно быть дома, это возможность повидаться с родными. Тем более живём в Москве, в Минск приезжаем только на матчи.

– Испытываете особое чувство ностальгии, когда приходите на «Чижовка-Арену»?
– На самом деле, на самой «Чижовка-Арене» провёл не так много времени, она же относительно новая. Начинал в другом месте. Но всё равно приятно, потому что отыграл здесь сезон. Ностальгия есть, страна же моя.

– Летом даже в отели Минска сложно заселиться, много игроков российских команд по разным видам спорта. Присутствует ли чувство гордости за Беларусь?
– Да, и это не просто так – условия хорошие. Раньше все ездили в Финляндию, Чехию. А здесь сейчас для тренировок условия не хуже, да и всё рядом», — сказал Скабелка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Скабелкой читайте на «Чемпионате» сегодня, 6 сентября, в 10:00 мск.

