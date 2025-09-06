Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Скабелка: не каждому удаётся провести смены против Мозякина, Дацюка и Умарка

Алексей Скабелка: не каждому удаётся провести смены против Мозякина, Дацюка и Умарка
Аудио-версия:
Комментарии

Видеоаналитик московского «Динамо» Алексей Скабелка рассказал об игре против звёзд КХЛ — Сергея Мозякина, Павла Дацюка, Линуса Умарка.

– Помните момент, как пришли к решению завершить игровую карьеру?
– Мой последний сезон был в Высшей хоккейной лиге, отыграл его в «Номаде». Покинул клуб, поступило предложение приехать на просмотр в «Гомель». Раздумывал, уже было предложение перейти на другую должность, раз по карьере вниз иду. Принял для себя решение съездить: если получится – буду играть, если нет – пытаться не буду и закончу. Так, собственно, и получилось: с Гомелем не договорились, а предложение всё ещё было открыто. Спасибо Кириллу Валерьевичу Фастовскому, который помог мне плавно перейти на новую работу.

– Что в игровой карьере больше всего запомнилось: выступления на двух чемпионатах мира или сезон в КХЛ?
– Конечно, сезон в КХЛ. Лучшая лига Европы, вторая в мире. Игра с такими мастерами запоминается. Смены против [Сергея] Мозякина, [Павла] Дацюка, [Линуса] Умарка с [Теэму] Хартикайненом не каждому удаётся провести, — сказал Скабелка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Скабелкой читайте на «Чемпионате»:
«Отмена гола «Ак Барса» — главный момент для гордости». Интервью с помощником Кудашова
Эксклюзив
«Отмена гола «Ак Барса» — главный момент для гордости». Интервью с помощником Кудашова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android