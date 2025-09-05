Скидки
«Мы в лёгком предвкушении». Вратарь «Трактора» Мыльников — о старте сезона КХЛ

Аудио-версия:
Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников поделился ожиданиями от старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 5 сентября, челябинский клуб сыграет за Кубок Открытия с «Локомотивом» в Ярославле.

— Сегодня первый матч сезона. Прошёл тяжёлый тренировочный лагерь. Как ощущения?
— Мы в лёгком предвкушении. Все соскучились по этому делу. Думаю, придёт полный стадион. Хотелось бы начать дома, но что имеем. Мы максимально готовы и ждём матча.

— «Трактор» во второй раз сыграет за Кубок Открытия. Имеет ли этот трофей какой-то вес, или это просто первый матч сезона?
— Конечно, в любом случае приятно что-то выиграть, но для нас это просто первый матч сезона, в котором нужно одержать победу и хорошо начать чемпионат.

— Какие цели лично для себя ты ставишь на этот сезон?
— Хочу сделать большой шаг вперёд в своей игре, стать первым номером команды и радовать всех своими действиями на льду. Прошлый сезон был волнообразным — то выступал, то не выступал. Время на площадке важно для вратаря в любом случае. Когда ты месяц сидишь на скамейке, входить затем в игру очень тяжело — игрового тонуса нет. Конечно же, хочется выходить больше и чаще в сравнении с прошлыми сезонами. Уверен, что сделаю этот шаг вперёд, — цитирует Мыльникова «Советский спорт».

