Сын Скабелки — о давлении: поначалу обижался, сильно ругались с отцом. Потом повзрослел

Видеоаналитик московского «Динамо» Алексей Скабелка рассказал об игре под руководством своего отца Андрея.

– Любимая и вечная тема для пересудов – игра сына под руководством отца. С одной стороны, могут быть косые взгляды в раздевалке, с другой – сумасшедшее давление, ведь с кого, как не с сына, спрашивать. Чего было больше, когда в КХЛ вы играли под руководством отца?

– Это нормально, у меня всю жизнь так. Мне кажется, в любой профессии так будет, особенно если отец добивался высот. А мой отец хорошо играл, и через его игру смотрели на меня. Так и он хочет, чтобы я добился больше, естественно, и спрашивает больше. В какой-то момент отношения между отцом и сыном размываются и превращаются в отношения между тренером и хоккеистом.

Конечно, это тяжело, поначалу обижался, очень сильно ругались с отцом. Потом повзрослел, он, наверное, тоже пересмотрел своё отношение – и всё пошло более или менее нормально. А косые взгляды всегда будут, [Владимир] Тарасенко играл у своего отца, и всё равно про него всякое говорили, — сказал Скабелка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.