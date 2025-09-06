Видеоаналитик «Динамо» рассказал, за что хочет сказать спасибо Алексею Кудашову

Видеоаналитик московского «Динамо» Алексей Скабелка рассказал о работе с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым.

– Всегда ли берёте ответственность на себя за взятый тренерский запрос? Или существуют ситуации, когда всё решает непосредственно главный тренер?

– Не буду лукавить, по началу работы было больше сомнений. Сейчас, как вы верно заметили, глаз уже намётан, да и в правилах лучше разбираемся. Мы с Павлом советуемся, как лучше поступить, и в основном сами принимаем решение. Берём ответственность на себя.

– Бывали ли моменты, когда Алексей Николаевич после матча на эмоциях предъявлял вам за то, что не помогли?

– Знаете, хочу как раз сказать большое спасибо Алексею Николаевичу, который всегда спокойно относится к любым решениям, потому что все мы люди и все мы можем ошибаться. Обычно он просто спрашивает, как момент выглядел с нашей стороны и почему приняли такое решение, — сказал Скабелка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.