Главная Хоккей Новости

Видеоаналитик «Динамо» рассказал, за что хочет сказать спасибо Алексею Кудашову

Видеоаналитик «Динамо» рассказал, за что хочет сказать спасибо Алексею Кудашову
Видеоаналитик московского «Динамо» Алексей Скабелка рассказал о работе с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым.

– Всегда ли берёте ответственность на себя за взятый тренерский запрос? Или существуют ситуации, когда всё решает непосредственно главный тренер?
– Не буду лукавить, по началу работы было больше сомнений. Сейчас, как вы верно заметили, глаз уже намётан, да и в правилах лучше разбираемся. Мы с Павлом советуемся, как лучше поступить, и в основном сами принимаем решение. Берём ответственность на себя.

– Бывали ли моменты, когда Алексей Николаевич после матча на эмоциях предъявлял вам за то, что не помогли?
– Знаете, хочу как раз сказать большое спасибо Алексею Николаевичу, который всегда спокойно относится к любым решениям, потому что все мы люди и все мы можем ошибаться. Обычно он просто спрашивает, как момент выглядел с нашей стороны и почему приняли такое решение, — сказал Скабелка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Скабелкой читайте на «Чемпионате»:
«Отмена гола «Ак Барса» — главный момент для гордости». Интервью с помощником Кудашова
«Отмена гола «Ак Барса» — главный момент для гордости». Интервью с помощником Кудашова
