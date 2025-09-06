Ал. Скабелка: не буду врать — сильно хотелось отменить гол команды отца. Прям было желание

Видеоаналитик московского «Динамо» Алексей Скабелка рассказал о том, как начал работать в новой для себя роли после окончания карьеры.

– После завершения карьеры сразу же втянулись в должность видеоаналитика?

– Всё равно тяжело из хоккея перестраиваться в деятельность, не связанную с тренировками и льдом. Сначала хотел и на лёд выйти, всё равно это чувство остаётся. Со временем перестроился. Не скажу, что в «Сибирских Снайперах» было сложно, работы не очень много. Я на выезды не ездил, был только дома. По-настоящему тяжело стало в «Динамо», в первый сезон сразу много работы, к которой всё равно не привык, – надо больше головой работать, а не физически.

– Как поступило предложение о работе в «Динамо»? Вы всего сезон работали в МХЛ.

– Позвал Алексей Николаевич [Кудашов]. Естественно, отец помог в этом плане, они же играли вместе. В тот момент Алексей Николаевич заходил в «Динамо» и искал своего человека. Главные критерии – желание работать и понимание хоккея, а дальше по ходу разберёмся. Отец ему сказал, что сын играл в разных лигах и уже начал работать в этом направлении. После этого созвонились с Алексеем Николаевичем – и всё завертелось.

– По моим подсчётам, за время вашей работы в клубе московское «Динамо» трижды противостояло «Барысу» Андрея Скабелки. Возникали какие-то курьёзные моменты? Может, вам особенно сильно хотелось отменить гол именно его команды?

– Вы знаете, смешных моментов не было, но не буду врать – сильно хотелось отменить гол его команды. Прямо было такое желание. Смотрел игру и буквально ждал, чтобы было какое-то вне игры или помеха вратарю (смеётся), — сказал Скабелка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.