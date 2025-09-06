«Судьбу решили пять сантиметров». В «Динамо» рассказали, как отменяли гол «Ак Барса» в ПО

Видеоаналитик московского «Динамо» Алексей Скабелка рассказал об отменённом голе «Ак Барса» во время четвёртого матча серии Кубка Гагарина — 2025.

– В ходе сезона пресс-служба КХЛ иногда приводит статистику взятых тренерских запросов, а вы для себя ведёте такой же подсчёт? Есть ли какая-то конкуренция среди видеобригад?

– Конечно, мы ведём статистику и помним, что брали: что было правильно, а что нет. Как таковой конкуренции нет, но есть общий чат видеоаналитиков. Иногда туда скидывается спорный момент, можем провести разбор. А так иногда просто смотрим хоккей, видим неоднозначный эпизод и между собой обсуждаем – будут брать запрос или нет. Если не взяли, то после игры даже можем списаться с этим видеоаналитиком и узнать, почему не стал брать запрос.

– Можно ли назвать отменённый гол Митчелла Миллера в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» главным моментом для гордости за время работы в «Динамо»?

– Если говорить честно, то да. Два года назад ещё была серия с «Торпедо», играли в Нижнем Новгороде – тогда мы тоже отменили гол, после чего выиграли матч. Но момент в Казани запомнился сильнее всего.

– Когда мы находились в ложе прессы, то не сразу даже сообразили, за что вы решили зацепиться в том моменте. Как рассмотрели с игры высоко поднятую клюшку?

– Вы знаете, опять же, это командная работа. Кто-то из нас троих крикнул, что, похоже, там была высоко поднятая. И всё. Дальше шла игра, был забит гол, после чего мы вспомнили, что был же крик про клюшку. Отмотали назад и нашли тот момент.

– Сильно волновались, когда брали запрос? «Ак Барс» поймал кураж, и вместо 2:1 легко могло стать 2:3, ведь в случае вашего неудачного запроса они бы получили ещё и большинство.

– Конечно, потому что такие моменты всегда остаются на усмотрение судей. Тем более потом нам сказали, что судьбу эпизода решили всего пять сантиметров. Если бы чуть ниже, то гол бы засчитали.

Иногда есть стопроцентные моменты, но они обычно связаны с положением вне игры. В тех случаях я прямо уверен, что будет отмена. В ситуациях с высоко поднятой клюшкой, пасом рукой или вообще помехой вратарю всегда всё решает, как посмотрит арбитр. Бывает, нам кажется, что точно будет отмена, но у них же есть ещё и дополнительные камеры, — сказал Скабелка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.