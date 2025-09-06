Видеоаналитик московского «Динамо»: не представляю, как работали раньше

Видеоаналитик московского «Динамо» Алексей Скабелка подробно рассказал о графике своей работы.

– Что вы делаете после завершения матча: надо же ещё отработать игру, нарезать моменты и подготовить нужные материалы для штаба?

– На самом деле я нарезаю моменты ещё во время матча. После игры просто раскидываем материал тренерскому штабу. Можем что-то обсудить – и на этом всё. Но в наши обязанности ещё же входит и подготовка к следующему сопернику.

– А игра уже через два дня.

– Так вот и строим свой график с прицелом на всю неделю, что сегодня разберу эту игру и вот эту. Скажу честно: если бы работал один, то было бы очень сложно. Но мы работаем вместе с Павлом и разделяем обязанности.

– Сейчас же вам ещё намного проще, потому что существует специальный портал, на котором залиты все матчи КХЛ, а раньше ещё кассеты пришлось бы добывать.

– Да, вы здесь абсолютно правы. Во-первых, существует база матчей. Во-вторых, улучшилось само качество трансляций. В-третьих, стало больше камер. Из-за этого стало работать намного проще. Не представляю, как работали раньше, потому что с одной нашей технической камеры много не увидишь. Но телевизионная камера с повторами помогает сильно, — сказал Скабелка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.