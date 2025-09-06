Скидки
Хоккей

Ал. Скабелка: не считаю, что мечта сбылась. Видеоаналитик — старт пути. Дальше тренерство

Ал. Скабелка: не считаю, что мечта сбылась. Видеоаналитик — старт пути. Дальше тренерство
Комментарии

Видеоаналитик московского «Динамо» Алексей Скабелка рассказал о планах развития своей карьеры.

– Новый сезон станет для вас пятым в столичном клубе: как вы видите своё будущее дальше? Например, перед глазами стоит пример Вячеслава Козлова, который мечтал поработать главным тренером в КХЛ. Пока у него не сложилось, но это другая история. А вы планируете в будущем продолжать карьеру в хоккее в новой роли?
– Не считаю, что мечта сбылась. Для меня это старт пути. Начинаю видеоаналитиком, а дальше уже как бог даст.

– Тут должно поступить соответствующее предложение или хочется для начала выиграть Кубок Гагарина в этом качестве, чтобы уже двигаться дальше?
– Кубок Гагарина хочется выиграть всегда. И в любом качестве. В принципе есть определённые планы, мысли, фантазии и цели. Естественно, всё зависит от предложения. Но когда-нибудь и сам буду предлагать, потому что в текущей роли всё равно есть потолок. Дальше только тренерство, — сказал Скабелка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

