Агент Бабаев: игроки в КХЛ находятся в рабстве у клубов

‎Агент Шуми Бабаев высказался о расторжениях контрактов игроков в Континентальной хоккейной лиге.

«Расторжение контракта — это выбор тренера или игрока. Если хоккеист по своей инициативе расторгает контракт, он должен заплатить 2/3 суммы своего контракта — и права на него остаются за клубом. Почему когда клуб расторгает контракт, он выплачивает до конца этого года всего 25%? Что за неравноправие? Я всегда об этом говорил. Вы не можете делать перекос в одну сторону. Перекос, что клуб владеет правами на игрока до 29 лет. Перекос, что до 22 лет вы подписываете игрока на двусторонний контракт, игрок привязан к клубу и ничего не может сделать. Все ситуации, которые сейчас у нас в хоккее, — это рабство игроков. Они находятся в рабстве.

‎Мало того, что они находятся в рабстве, их могут выкинуть в любой момент практически без обоснований, тем самым оправдывая неграмотные позиции генеральных менеджеров либо тренеров. Клубы берут тренеров. Наставник, если его уволят, получит компенсацию 100% до конца его контракта. Какой бы контракт ни был, два-три года. А игрок, которого выгоняет этот тренер, получит 25% за один год. Где равноправие? Если мы говорим, что делаем какой-то правильный чемпионат, уважающий стороны, тогда должно быть всё по-другому», — цитирует Бабаева «Спорт день за днем».