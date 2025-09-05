Радулов: оценивать действия Никитина не стану, испытываю к нему только благодарность

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов прокомментировал уход бывшего главного тренера железнодорожников Игоря Никитина в ЦСКА.

— Теперь у «Локомотива» будет жаркое дерби с ЦСКА. Какое у вас отношение к Игорю Никитину, который забрал штаб и из Ярославля уехал в Москву?

— К Игорю Валерьевичу испытываю только благодарность. Скажу лично от себя: это человек, который дал мне шанс. И всё получилось так, как было задумано.

Да, была проделана огромная работа во время предсезонки, сезона и плей-офф. Но Никитину — только благодарность. Он сделал многое для Ярославля. Построил вместе с руководителями чемпионскую команду. Спасибо ему большое, хочу пожелать только удачи. У каждого свой путь, каждый выбирает его сам. И как-то оценивать действия Никитина не стану. Я просто пожал ему руку. Мы обнялись, пообщались, сказали друг другу спасибо — и всё, — цитирует Радулова «Матч ТВ».