Андрей Локтионов рассказал о предсезонной работе под руководством Игоря Ларионова в СКА

Нападающий СКА Андрей Локтионов высказался о работе под руководством Игоря Ларионова в межсезонье.

— Как вам первая предсезонка под руководством Игоря Ларионова? Есть что-то новое по сравнению с предыдущими вашими командами?

— Да нет, у нас в принципе всегда идёт одно и то же. Когда зал, когда игровые упражнения. Отдельные тренировки немножко другие, но в целом всё так же. И система игры у Игоря Николаевича такая же, какую я в предыдущие сезоны применял в «Спартаке», — короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу, не отбрасываться. Всё в порядке у нас, постепенно сыгрываемся с партнёрами по команде. Думаю, в хорошем состоянии подойдём к сезону, — приводят слова Локтионова «Известия».