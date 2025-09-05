Скидки
Андрей Локтионов рассказал о предсезонной работе под руководством Игоря Ларионова в СКА

Нападающий СКА Андрей Локтионов высказался о работе под руководством Игоря Ларионова в межсезонье.

— Как вам первая предсезонка под руководством Игоря Ларионова? Есть что-то новое по сравнению с предыдущими вашими командами?
— Да нет, у нас в принципе всегда идёт одно и то же. Когда зал, когда игровые упражнения. Отдельные тренировки немножко другие, но в целом всё так же. И система игры у Игоря Николаевича такая же, какую я в предыдущие сезоны применял в «Спартаке», — короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу, не отбрасываться. Всё в порядке у нас, постепенно сыгрываемся с партнёрами по команде. Думаю, в хорошем состоянии подойдём к сезону, — приводят слова Локтионова «Известия».

