Директор «Автомобилиста» высказался о переподписаниях контрактов в КХЛ

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал переподписания контрактов хоккеистов в КХЛ.

«Переподписания контрактов — палка о двух концах. Соглашусь с теми людьми, которые призывают запретить переподписания в сторону понижения, это неправильные решения. Лига ограничила количество этих переподписаний, но жизнь показывает, что этих ограничений тоже недостаточно. КХЛ запросила у руководителей клубов свои предложения. Более верным был бы полный запрет на переподписания с понижением: иногда они, мягко говоря, вызывают недоумение», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.