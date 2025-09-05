Директор «Автомобилиста» рассказал, когда в строй может вернуться Кёртис Валк

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о состоянии нападающего Кёртиса Валка, которого увезли на носилках со льда во время игры с «Торпедо» (3:4 Б).

«После грубого приёма со стороны Василия Атанасова существенно пострадал Кёртис Валк. Он находится на лечении в стационаре нашей клиники, хотя были сомнения, что удастся забрать его из Нижнего Новгорода. Сейчас он проходит курс лечения, мы надеемся на данный момент, что наихудших последствий избежать удалось. Будем верить, что где-то в октябре мы сможем увидеть его. Он проделал огромную работу в плане восстановления после тяжёлой операции, сам забивал, стал лучшим снайпером на предсезонке, вёл игру звена. Хоккеист крайне необходимый для нас, будем заниматься его здоровьем», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.