Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор «Автомобилиста» рассказал, когда в строй может вернуться Кёртис Валк

Директор «Автомобилиста» рассказал, когда в строй может вернуться Кёртис Валк
Аудио-версия:
Комментарии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о состоянии нападающего Кёртиса Валка, которого увезли на носилках со льда во время игры с «Торпедо» (3:4 Б).

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Атанасов – 02:38 (5x5)     1:1 Валк (Денежкин, Бусыгин) – 27:48 (5x5)     1:2 Мэйсек (Денежкин) – 42:11 (5x5)     2:2 Атанасов (Гончарук, Alexei Kruchinin) – 45:09 (5x4)     3:2 Летунов (Соколов) – 46:20 (5x5)     3:3 Черников (Шаров) – 51:56 (5x5)     4:3 Абрамов – 65:00    

«После грубого приёма со стороны Василия Атанасова существенно пострадал Кёртис Валк. Он находится на лечении в стационаре нашей клиники, хотя были сомнения, что удастся забрать его из Нижнего Новгорода. Сейчас он проходит курс лечения, мы надеемся на данный момент, что наихудших последствий избежать удалось. Будем верить, что где-то в октябре мы сможем увидеть его. Он проделал огромную работу в плане восстановления после тяжёлой операции, сам забивал, стал лучшим снайпером на предсезонке, вёл игру звена. Хоккеист крайне необходимый для нас, будем заниматься его здоровьем», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Директор «Автомобилиста» высказался о переподписаниях контрактов в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android