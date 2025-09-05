В «Автомобилисте» прокомментировали расставание с Ником Эбертом

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался об уходе защитника Ника Эберта из команды.

«Контракт Эберта был оформлен, подписан, но для его вступления в силу нужно успешное прохождение медосмотра. Мы коммуницировали в течение августа, но ситуация такая: хоккеист сказал, что не сможет присоединиться к команде. Мы приняли с игроком решение предоставить ему статус неограниченно свободного агента, НСА. Мы могли где-то иначе действовать на рынке, но время не ушло, ещё не поздно. Не увязывайте подписание Дмитрия Юдина тем, что контракт Эберта не был активирован, эти истории не совсем связаны. Мы не рассчитываем, что Юдин восполнит нехватку Эберта», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.