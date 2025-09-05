Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» ответил, как будет менять игровой стиль команды

Главный тренер «Автомобилиста» ответил, как будет менять игровой стиль команды
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал об изменениях в игровом стиле уральского клуба.

«Я и тренерский штаб только за агрессивный хоккей. Это зависит от того, какие у тебя ребята в команде, в каком они физическом состоянии, какой игровой стиль у игроков. «Северсталь», «Торпедо» подбирают быстрых игроков с хорошим катанием, которые стремятся отобрать шайбу. Будем стараться играть гибко, где-то агрессивно, где-то на результат сыграть: гибкий хоккей приносит победы, медали, кубки. Будем уделять внимание восстановительным тренировкам с учётом среднего возраста команды», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
В «Автомобилисте» прокомментировали расставание с Ником Эбертом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android