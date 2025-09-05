Главный тренер «Автомобилиста» ответил, как будет менять игровой стиль команды

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал об изменениях в игровом стиле уральского клуба.

«Я и тренерский штаб только за агрессивный хоккей. Это зависит от того, какие у тебя ребята в команде, в каком они физическом состоянии, какой игровой стиль у игроков. «Северсталь», «Торпедо» подбирают быстрых игроков с хорошим катанием, которые стремятся отобрать шайбу. Будем стараться играть гибко, где-то агрессивно, где-то на результат сыграть: гибкий хоккей приносит победы, медали, кубки. Будем уделять внимание восстановительным тренировкам с учётом среднего возраста команды», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.