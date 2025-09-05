Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ожиганов — капитан московского «Динамо» в сезоне-2025/2026

Игорь Ожиганов — капитан московского «Динамо» в сезоне-2025/2026
Комментарии

Московское «Динамо» представило капитана и ассистентов команды на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Капитаном клуба назначен защитник Игорь Ожиганов. Его помощниками стали Седрик Пакетт, Антон Слепышев и Артём Ильенко.

В минувшем сезоне 32-летний Ожиганов провёл 84 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «+15». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Ожиганов сыграл 775 матчей, в которых записал на свой счёт 285 (82+203) очков.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, как появился вариант с переходом в структуру бело-голубых.

Материалы по теме
Ротенберг рассказал, как появился вариант с переходом в структуру московского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android