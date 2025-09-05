Игорь Ожиганов — капитан московского «Динамо» в сезоне-2025/2026

Московское «Динамо» представило капитана и ассистентов команды на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Капитаном клуба назначен защитник Игорь Ожиганов. Его помощниками стали Седрик Пакетт, Антон Слепышев и Артём Ильенко.

В минувшем сезоне 32-летний Ожиганов провёл 84 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «+15». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Ожиганов сыграл 775 матчей, в которых записал на свой счёт 285 (82+203) очков.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, как появился вариант с переходом в структуру бело-голубых.