Форвард СКА Гримальди: в России более техничный хоккей, в Америке сплошное «бей-беги»

Форвард СКА Гримальди: в России более техничный хоккей, в Америке сплошное «бей-беги»
Комментарии

Новичок СКА Рокко Гримальди рассказал об отличиях между стилем игры в России и в Северной Америке.

— Нужно ли вам время, чтобы адаптироваться к хоккею КХЛ, к этому стилю игры?
— Это действительно другой стиль. Ребята мне сразу сказали: он отличается от того, к чему я привык, и я это уже почувствовал. Здесь больше движения шайбы, стараются играть в более техничный хоккей. В Северной Америке всё более прямолинейно: много простого хоккея, «бей-беги», выбросы шайбы. Здесь больше игры «вширь», больше пасов поперёк. Игроки дольше держат шайбу. Так что к этому нужно привыкнуть. Сейчас я вхожу в ритм и хочу чувствовать себя уверенно к старту сезона, — цитирует Гримальди «ВсеПроСпорт».

