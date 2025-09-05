В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная» у «Сибирь-Арены»

Станцию метрополитена «Спортивная» открыли в Новосибирске, она стала 14-й по счёту в городском метро, сообщает ТАСС. «Спортивная» расположена рядом с «Сибирь-Ареной». Новая станция занимает площадь почти 15 тыс. квадратных метров. Изначально станцию планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, однако сроки неоднократно переносились.

«Все сложности преодолены, и мы сегодня присутствуем на этом замечательном событии. Событии важном, потому что строительство этой станции — очень нужный для города опыт. 15 лет не строились станции метро в Новосибирске, и многие компетенции, необходимый опыт подзабылись. Здесь он был накоплен», — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.