Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная» у «Сибирь-Арены»

В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная» у «Сибирь-Арены»
Комментарии

Станцию метрополитена «Спортивная» открыли в Новосибирске, она стала 14-й по счёту в городском метро, сообщает ТАСС. «Спортивная» расположена рядом с «Сибирь-Ареной». Новая станция занимает площадь почти 15 тыс. квадратных метров. Изначально станцию планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, однако сроки неоднократно переносились.

«Все сложности преодолены, и мы сегодня присутствуем на этом замечательном событии. Событии важном, потому что строительство этой станции — очень нужный для города опыт. 15 лет не строились станции метро в Новосибирске, и многие компетенции, необходимый опыт подзабылись. Здесь он был накоплен», — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Материалы по теме
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с игроками «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android