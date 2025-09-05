Коньков поделился ожиданиями от матча Кубка Открытия между «Локомотивом» и «Трактором»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча Кубка Открытия КХЛ между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Встреча состоится сегодня, 5 сентября.

— Какие у вас ожидания от матча Кубка Открытия «Локомотив» — «Трактор»?

— Ждал начала чемпионата, думаю, что будет отличный хоккей. «Трактор» с первой игры захочет взять инициативу в свои руки. Интересно будет посмотреть и на «Локомотив» — команда вся сохранилась, но при этом новый тренер.

— Накал в матче «Локомотива» и «Трактора» будет такой же, как в финале?

— Накал будет, но того, который был в финале, не будет. Команды должны созреть, пройти определённый этап. Начало чемпионата будет отличаться от плей-офф в любом случае. Игра будет быстрая, надо дождаться, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.