Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коньков поделился ожиданиями от матча Кубка Открытия между «Локомотивом» и «Трактором»

Коньков поделился ожиданиями от матча Кубка Открытия между «Локомотивом» и «Трактором»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча Кубка Открытия КХЛ между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Встреча состоится сегодня, 5 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какие у вас ожидания от матча Кубка Открытия «Локомотив» — «Трактор»?
— Ждал начала чемпионата, думаю, что будет отличный хоккей. «Трактор» с первой игры захочет взять инициативу в свои руки. Интересно будет посмотреть и на «Локомотив» — команда вся сохранилась, но при этом новый тренер.

— Накал в матче «Локомотива» и «Трактора» будет такой же, как в финале?
— Накал будет, но того, который был в финале, не будет. Команды должны созреть, пройти определённый этап. Начало чемпионата будет отличаться от плей-офф в любом случае. Игра будет быстрая, надо дождаться, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Кто выиграет Кубок Гагарина — 2026? Есть лишь четыре реальных претендента
Кто выиграет Кубок Гагарина — 2026? Есть лишь четыре реальных претендента
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android