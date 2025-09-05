В «Локомотиве» высказались о драке форварда «Трактора» Ливо в товарищеской игре

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин прокомментировал драку канадского форварда «Трактора» Джоша Ливо в товарищеской игре с «Челметом».

— В интернете многих шокировал дебют в «Тракторе» Ливо – в первом же контрольном матче с ним подрался игрок дочерней команды – «Челмета». Как оцените этот эпизод?

— Я видел некоторые отклики, чуть ли не драматические. На мой взгляд, ничего удивительного не произошло. В предсезонных матчах многие молодые цепляются за места в составах, кто-то считает, что бросить вызов опытному игроку, легионеру – шаг в правильном направлении. При этом не все ветераны ценят такой молодёжный прессинг – вот и возникают эксцессы.

Когда я только начинал свою карьеру защитника, в «Динамо» такие события происходили регулярно – во время матчей с «Динамо»-2. Где-то тренеры на такие моменты закрывали глаза, а, может, даже поощряли. Тот же Петр Ильич Воробьёв, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.