Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Локомотиве» высказались о драке форварда «Трактора» Ливо в товарищеской игре

В «Локомотиве» высказались о драке форварда «Трактора» Ливо в товарищеской игре
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин прокомментировал драку канадского форварда «Трактора» Джоша Ливо в товарищеской игре с «Челметом».

— В интернете многих шокировал дебют в «Тракторе» Ливо – в первом же контрольном матче с ним подрался игрок дочерней команды – «Челмета». Как оцените этот эпизод?
— Я видел некоторые отклики, чуть ли не драматические. На мой взгляд, ничего удивительного не произошло. В предсезонных матчах многие молодые цепляются за места в составах, кто-то считает, что бросить вызов опытному игроку, легионеру – шаг в правильном направлении. При этом не все ветераны ценят такой молодёжный прессинг – вот и возникают эксцессы.

Когда я только начинал свою карьеру защитника, в «Динамо» такие события происходили регулярно – во время матчей с «Динамо»-2. Где-то тренеры на такие моменты закрывали глаза, а, может, даже поощряли. Тот же Петр Ильич Воробьёв, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Джош Ливо подрался в первом матче за «Трактор» с игроком фарм-клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android