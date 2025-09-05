Коньков рассказал, остаётся ли «Трактор» претендентом на Кубок Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков выразил мнение, что челябинский «Трактор» способен сражаться за Кубок Гагарина, несмотря на уход многих лидеров команды.

— «Трактор» останется претендентом на Кубок после того, как много лидеров покинуло команду?

— У них хорошая трансферная политика. Понятно, что того коллектива, который был, уже нет, но при этом пришли очень квалифицированные ребята. Думаю, что челябинцы не просели. Тренер должен сделать всё возможное, чтобы те ребята, которые пополнили команду, не просели. Вся политика «Трактора» направлена на то, чтобы клуб сражался за Кубок Гагарина, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Сегодня, 5 сентября, состоится матч Кубка Открытия КХЛ между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Встреча начнётся в 19:30 мск.